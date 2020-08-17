Компенсации за террориста-смертника суд предложил выплатить метрополитену

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17 августа 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Метрополитен Петербурга выступает в суде в качестве ответчика за произошедший в 2017 году теракт.



Семья Оксаны Даниленко, погибшей в результате теракта в питерском метро, обратилась в суд. По мнению отца девушки, моральный вред за потерю близкого человека должен выплатить метрополитен, который не обеспечил безопасность пассажиров. Родитель просил взыскать с транспортной компании 3 миллиона рублей. Ленинский районный суд частично удовлетворил иск потерпевшего, и постановил метрополитен выплатить семье погибшей полмиллиона рублей.



Суд пояснил, что ответчик был обязан обеспечить безопасные условия для передвижения людей и исключить проникновение террориста на станцию. Руководство подземки не согласилось с решением суда и просит признать теракт «обстоятельством непреодолимой силы». Юристы метрополитена считают, что ответчиками должны выступать террористы и организаторы взрыва.



В результате теракта пострадало порядка ста человек. Если они начнут обращаться в суд, то метрополитен будет обязан удовлетворить частично иски всех пострадавших, считают юристы подземки.



Правоохранители установили виновников преступления и приговорили их к разным срокам лишения свободы. Многим были назначены штрафы. Всего в подземке от рук террориста Акбаржона Джалилова погибло 15 человек, более сотни людей получили различные ранения.



