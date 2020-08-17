В Челябинске перейдут на тротуарную плитку нового типа

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17 августа 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Глава города Наталья Котова предложила при благоустройстве общественных пространств в 2021 году использовать тротуарную плитку без фаски.

Фаска — это скошенный под различным углом край лицевой поверхности тротуарной плитки. В последнее время плитку без фаски стали активно использовать при благоустройстве городов. Покрытие становится более ровным, уменьшается количество стыков. По такому покрытию удобнее передвигаться маломобильным группам населения, кататься на роликах, гулять мамочкам с колясками.

На аппаратном совещании глава города Наталья Котова отметила, что в 2021 году нужно переходить укладку средней и крупной плитки без фаски.

«За образец возьмите сквер на улице Цвиллинга. Там подрядчик учел замечания и использовал среднюю плитку без фаски», — сказала она.

По словам начальника управления информационной политики администрации города Владимира Сафонова, мелкая серая и вишневая плитка должна уходить в прошлое.