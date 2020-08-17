Очаги АЧС ликвидированы в трех районах Хабаровского края

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На территории Хабаровского края все еще действуют ограничения, введенные в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Специалистам тем временем удалось ликвидировать очаги заболеваемости в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.

В этих районах проведены все необходимые мероприятия, в том числе, разобраны и сожжены все постройки, в которых содержались животные. Уничтожено 210 свиней.

Отметим, что протяженность карантинной зоны устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае. В зависимости от района, это может быть или 20 километров.

Заводчикам, которым пришлось лишиться поголовья свиней, выплачиваются компенсации. Местные фермеры, тем не менее, считают, что сумма, назначенная властями, не поможет возместить понесенные убытки.

Всего в регионе с начала года были зафиксированы восемь очагов распространения АЧС.