Бригада врачей выедет на помощь северным медучреждениям Хабаровского края

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17 августа 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На этой неделе опытные медики отправятся в Николаевск-на –Амуре. На протяжение четырех дней они проведут консультации коллег. А также окажут помощь местным жителям.

Согласно сообщению краевого Минздрава, группа медицинского «десанта» состоит и восьмерых специалистов. Среди членов группы неврологи, пульмонолог, взрослый и детский эндокринологи, офтальмолог и травматолог-ортопед. Руководит бригадой внештатный детский врач-невролог Хабаровского края Александр Скретнев.

Группа уже готова к вылету – ждут только улучшения погоды. Пока долететь до северного Николаевска не позволяют погодные условия. Как только бригада окажется на месте, врачи окажут помощь пациентам, а коллегам – организационно-методическую поддержку.

- Они готовы делиться знаниями и активно сотрудничать с врачами ЦРБ, передавая им свой опыт. В результате работы будут отобраны пациенты, которым в соответствии с медицинскими показаниями, необходима специализированная медицинская помощь в форме планового стационарного лечения в главных медучреждениях края, - сообщили в Минздраве Хабаровского края.

Напомним, что сегодня глава ведомства Александр Витько был снят с должности. Указ подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.