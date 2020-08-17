В Хабаровском крае растет число трудоустроенных инвалидов

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17 августа 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На сегодняшний день на предприятиях и организациях Хабаровского края трудятся 2 834 инвалида – все они трудоустроены на рабочие места, созданные и выделенные за счет квоты.

Число трудоустроенных граждан с инвалидностью в регионе постоянно растет. Размер квоты на рабочие места в крае для этой категории составляет 3% от среднесписочной численности работников. С 2020 года число трудоустроенных граждан с инвалидностью выросло на 158 человек.

- Квотирование рабочих мест дает возможность трудиться сегодня все большему числу людей с ОВЗ. Популярными профессиями для них являются специалисты в топливных, энергетических и телекоммуникационных компаниях, в банках, инженеры и электромонтеры, операторы ЭВМ и менеджеры, - сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования.

С начала текущего года управление направило на рассмотрение в мировые суды порядка полусотни протоколов за нарушение законодательства в области занятости инвалидов.

При этом, отметим, одной из причин незаполненных вакансий остается небольшое число граждан этой категории, которые способны и намерены устроиться на работу.