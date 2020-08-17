Челябинским жителям многоэтажек предложат «умные» лифты

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17 августа 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой «Интерсвязи»

В скором будущем челябинцам предложат новинку – «умные» домофоны будут дополнены «умными» лифтами. Новый проект реализуется компанией «Интерсвязь», которая уже приступила к тестированию таких лифтов.

Новизна идеи в том, что лифт можно будет вызвать бесконтактным способом, через смартфон со специально установленным приложением. Житель дома, подходя к своему подъезду, сможет при помощи своего мобильного устройства сначала открыть дверь, а затем и вызвать лифт. Тот спустится на первый этаж и гостеприимно распахнет свои двери. Специалистов «Интерсвязи» подтолкнула к такой идее пандемия COVID-19. По данным медиков, кнопки лифта являются отличными переносчиками вируса, поэтому IT-разработчикам пришлось задуматься, как уберечь горожан от опасности заболеть коронавирусом. Планируется расширить настройки такого лифта – дать возможность жителям вызывать его к себе на этаж, прямо из квартиры. Первый лифт уже установлен в здании, обслуживаемым управляющей компанией «Домоуправ».

Директор «Домоуправа» Артем Клименко заявил: «Мы рады и гордимся, что в Челябинске мы первая компания, с которой «Интерсвязь» реализовала такой проект. Это комфортно: Жители, которые принимали участие в тестировании, довольны. После успешного завершения тестов мы готовы внедрить систему на всем нашем жилом фонде, который составляет 387 лифтов».