В Коломне зафиксировали выпадение 58% от месячной нормы осадков
17 августа 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
В Подмосковной Коломне за первые 15 дней августа зафиксировали выпадение 58% от месячной нормы осадков. При этом отмечается, что в столице за полмесяца выпало 9,1 миллиметра осадков, что составило 12% от месячной нормы.
В Подмосковье картина распределения более пёстрая: в Наро-Фоминске выпало 28,1 миллиметра (41% от месячной нормы), в Дмитрове ― 29,4 миллиметра (39% от нормы). Более половины месячной нормы осадков зарегистрировано только в Коломне ― 32,4 миллиметра (58% от нормы).
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