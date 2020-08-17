В Коломне зафиксировали выпадение 58% от месячной нормы осадков

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17 августа 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

В Подмосковной Коломне за первые 15 дней августа зафиксировали выпадение 58% от месячной нормы осадков. При этом отмечается, что в столице за полмесяца выпало 9,1 миллиметра осадков, что составило 12% от месячной нормы.

В Подмосковье картина распределения более пёстрая: в Наро-Фоминске выпало 28,1 миллиметра (41% от месячной нормы), в Дмитрове ― 29,4 миллиметра (39% от нормы). Более половины месячной нормы осадков зарегистрировано только в Коломне ― 32,4 миллиметра (58% от нормы).