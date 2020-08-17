Кубанским санаториям будут присваивать звезды

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17 августа 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Власти Кубани предлагают ввести единые стандарты для санаторно-курортных организаций. Об этом сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева на Всероссийском научно-практическом онлайн-семинаре «Каждому гражданину России – доступное санаторно-курортное лечение».

– Это система, похожая на привычную нам классификацию отелей, присвоение «звезд», но с учетом уровня и качества санаторно-курортных услуг. Введение такой системы поможет нашим гостям лучше ориентироваться в разнообразии организаций, принимать верное решение при выборе места отдыха и оздоровления. Мы считаем необходимым на федеральном уровне разработать единый классификатор и сделать его обязательным, – заявила Светлана Балаева.

Глава кубанского Минкурортов также предложила создать единую цифровую платформу, в которой будет собрана вся информация о видах лечения, профилактики и реабилитации, предлагаемых санаторно-курортными организациями в России.

Напомним, санаторно-курортная отрасль Кубани включает более 200 организаций, которые одновременно могут принять 100 тысяч человек. На базе кубанских здравниц открыты 103 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Кубанские санатории реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ. В среднем в них оздоравливаются до полутора миллионов человек в год.