Несчастный случай или заказное убийство?

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16 августа 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Айсултан Назарбаев, фото соцсети

«Вначале отец, а потом уже и сын», - заявляют встревоженные пользователи казахских соцсетей. В 2015 году в тюремной камере скончался отец внука Назарбаева, Ракат Алиев. Он занимал ответственные посты в Казахстане, включая и должность первого заместителя председателя Комитета Национальной Безопасности (аналога КГБ). В 2007 году его обвинили в бандитизме и похищении одного из бывших деятелей Нурбанка Абильмажина Гилимова.

Алиеву пришлось срочно бежать в Австрию, где он получил политическое убежище. Однако потом по запросу самого Назарбаева Раката арестовали и перенаправили в Казахстан. Там он находился в камере вплоть до своей загадочной смерти. Говорили, что Алиев чем-то не угодил верховному правителю республики и его режиму. Вокруг его кончины строилось масса разных слухов.

Теперь же судьбу отца постиг и сын. Дарига Назарбаева уже подтвердила смерть Айсултана, внука первого президента Казахстана. Айсултан был совсем молодым человеком, не достигнувший 30-летнего возраста. Он целый год прослужил в Разведывательной службе своей страны, вероятно получив сведения обо всех тайнах родственников. Известно, что в последние годы Айсултан выступал против режима своего дедушки и серьёзно рассорился с роднёй. С 2016 года внук Нурсултана сообщал, что находится в прессинге, и что в семье ему не доверяют. В феврале 2020 года он якобы просил у Великобритании убежища, заявляя, что на него открыт «сезон охоты» со стороны влиятельных родственников. «Я прошу у вас политического убежища», - написал тогда Айсултан на своей главной странице в соцсети. «Меня давят и прессуют. Я вынужден пойти на эти кардинальные меры. Пора людям узнать настоящую правду». Также он говорил про то, что ведает информацией о чудовищном разворовывании экономики Казахстана со стороны семьи Назарбаевых, которая уже давно превратилась в группировку полновластных монархов.

16 августа Айсултан таинственным образом скончался в Лондоне. Его смерть подозрительно напоминает отцовскую. Такая же загадочная и окутанная тайнами. По официальным данным, внук первого президента Казахстана умер от внезапной остановки сердца. По неофициальным сведениям, он вероятно был убит по заказу собственной родни. Мать Айсултана сообщила о «невосполнимой утрате» и заявила, что скорбит из-за гибели сына. О том, правдивы ли слова Дариги Назарбаевой, или же она попросту «актёрствует», пока никто не знает. Но в скором времени ситуация обещает проясниться.