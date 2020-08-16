Ветеран МВД РФ прокомментировал видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

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16 августа 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vz.ru

Александр Тарайковский с женой, фото из соцсети

Ветеран МВД РФ, подполковник запаса Олег Иванников. прокомментировал видеозапись вероятного момента гибели протестующего в Минске. Александр Тарайковский погиб во время акции протеста в Минске 10 августа.

Видео на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Александра, опубликовало агентство Associated Press.

Иванников сообщил в интервью интернет-изданию ВЗГЛЯД, что «отсмотрел все видеозаписи и не увидел в руках погибшего молодого человека каких-либо запрещенных предметов». Он предположил, что «сотрудники милиции просили его остановиться и лечь на асфальт, но он не выполнил законные требования силовиков, и ввиду особого положения сотрудники милиции вынуждены были применить спецсредства, которые привели к летальному исходу».

Как заметил Иванников, «любое нелетальное оружие теоретически может привести к летальному исходу, такое случается редко, но случается».

По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью».

Отец погибшего Тарайковского Валерий Тарайковский рассказал РБК, что не будет писать жалобу на действия силовиков после смерти сына. Он отметил, что его даже в морг не пустили, хотя, как утверждает мужчина, у него есть на это право. Валерий Тарайковский рассказал, что о смерти сына он узнал от следователя, который ему сообщил, что у погибшего было взрывное устройство. Мужчина в эту версию не верит.

Супруга погибшего частного предпринимателя рассказала, что незадолго до случившегося муж позвонил и сообщил, что возвращается домой.