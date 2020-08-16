Oxxxymiron, «Сплин», Монеточка, «Би 2», «Аквариум», «ДДТ» и другие написали открытое письмо в поддержку белорусского народа

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Российские музыканты написали открытое письмо в поддержку белорусского народа. Они выразили солидарность с ними в стремлении добиться справедливости и обнародовании честных результатов выборов.

"Мы знаем, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан Республики были украдены. Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других.

Мы искренне верим в право каждого белоруса на свободные выборы. Мы обращаемся ко всем: к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, к журналистам, к мировому сообществу. Сейчас Беларусь нуждается в вашей и нашей общей консолидации и поддержке", - написано в письме, которое подписали российские музыканты, поэты и работники сцены.

Среди них: Мирон Фёдоров (Oxxxymiron), Борис Гребенщиков («Аквариум»), Юрий Шевчук («ДДТ»), Евгений Фёдоров (музыкант, Tequilajazzz), Наталья О'Шей (музыкант, группа "Мельница"), Максим Леонидов (музыкант, группа "Секрет"), Александр Васильев (группа “Сплин”) и многие другие.

А чуть ранее группа "Би2" записала видеообращение: "Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Би-2 (@b2band) 14 Авг 2020 в 7:07 PDT