Что ждет школы Латвии 1 сентября

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16 августа 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Коронавирус принес довольно хлопотные изменения в системе образования Латвии: учебный процесс в школах проходил на «удаленке». И если школьники восприняли это позитивно, то не всем родителям это пришлось по душе. Что ждет латвийских школьников 1 сентября?

Министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска отметила, что «если эпидемиологическая ситуация позволит возобновить очное обучение, в приоритете будут ученики 1-6 классов. Правда дискуссий по данному поводу еще не было, но то, что весь учебный процесс будет подчинен эпидемиологической ситуации – факт.

«Летний период подчинен, чтобы понять и усовершенствовать удаленный учебный процесс. Если ситуация позволит проведение очного обучения, то приоритет будет младшим классам. У более старших школьников удаленное обучение не вызывает особых проблем, но вопрос социализации, которую дает очное обучение остается актуальным».

Как процесс удаленного образования влияет на качество знаний учеников?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии завуча Рижской классической гимназии по вопросам образования Инны Буровой:

«Понятно, что система удаленного образования – новшество для нас. Конечно, нужно время, чтобы приспособиться к ней. Тут важно, чтобы не перезагружать учеников. В этом есть свои «подводные камни»: многие учителя боятся «недозагрузить» школьников, считают, что следует задать «на дом» больше «легких» заданий. Но, увы, у школьника не хватает времени все это выполнить. Да, так происходит в действительности. Предметов много. Само дистанционное обучение, на мой взгляд, не может быть разделено на домашнюю и классную работу. Я понимаю, что следует школьнику закрепить свои знания и дома, но тут нужно учесть способности ученика. Важно реально оценить и уровень, и интеллектуальные способности. Конечно, и школьники, и учителя не были основательно готовы к такому процессу, но система онлайн-обучения постепенно улучшается».