Латвия: памяти Виктора Цоя

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16 августа 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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15 августа 1990 года на шоссе Слока-Талси (Латвия) погиб легендарный Виктор Цой. Спустя 30 лет после трагической смерти рок-музыканта люди приходят к месту его гибели, чтобы почтить память вестника перемен.

Памятник Виктору Цою был установлен 14 августа 2002 года. Именно на том месте, где оборвалась жизнь человека-легенды. За несколько часов до своей гибели Цой ехал с рыбалки по трассе Слока-Талси… По официальной версии машина Виктора вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с автобусом «Икарус». Цой получил травмы несовместимые с жизнью.

Расследованием гибели музыканта занимался следователь ОВД Тукумского района ЛССР Эрик Ашмане. Он совершенно уверен, что это было обычное ДТП и случилось оно по вине Цоя. Артист заснул за рулем. А то, что появились другие версии гибели – «происки» журналистов…

15 августа 2020 года люди шли и шли к памятнику Виктора Цоя в Латвии: молодые люди, дамы почтенного возраста, дети. Шли те, которые выросли на его песнях, и те, которые «узнали» его после7 Приходили целые семьи. Все люди были улыбчивы, дружелюбны. Создалось такое впечатление, что они пришли на концерт к артисту: звучали песни Виктора, люди подпевали.

Цой жив! Он просто вышел покурить…