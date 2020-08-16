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Депутат Госдумы назвал митинги в Хабаровске «извращением здравого смысла», на которые выходят «криминальные элементы»

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы назвал митинги в Хабаровске «извращением здравого смысла», на которые выходят «криминальные элементы»

Участники несанкционированных акций в Хабаровске выступают за нарушение закона и против здравого смысла, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Люди, поддерживающие данные акции, действуют против закона, заявил Федоров в беседе с NewInform. В связи с этим, в сложившейся ситуации необходимо применять административные и уголовные меры в отношении тех, кто участвует в протестах. "Маргиналы, которые выходят на несанкционированные митинги, нарушают российское законодательство", — отметил депутат.

Он считает, что протестующие хотят выпустить на свободу обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, помешав работе суда. "Такие мысли, очевидно, могут появляться только у элементов с криминальными наклонностями либо у тех, у кого плохо с головой", — сказал Федоров.

Депутат также уверен, что митинги в Хабаровске — это организованный процесс, который имеет финансирование. Организаторы и участники незаконных протестов должны ответить за свои действия по всей строгости закона, добавил политик.

"Целый город - сплошь маргиналы и криминальные элементы. И как они там живут?", "Плохо с головой? Это все от экологии - от экологии", "Ему же, сидя в Москве, конечно, виднее, кто ходит на митинги протеста в Хабаровске!", - комментируют новость в сети.

БИ

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