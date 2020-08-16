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Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

По предварительным данным, причиной смерти внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева стала остановка сердца. Мужчина не дожил до своего 30-летия 10 дней, - сообщает kp.ru.

Сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в ночь с 15 на 16 июля в Лондоне. По некоторым данным, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года. Его мать - Дариги Назарбаева , отец - Рахат Алиев - известный казахстанский политик, бизнесмен и дипломат. В свое время он бежал из Казахстана в Австрию.

Внук Назарбаева учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, потом родители устроили его в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии.

В 2010 году молодой человек окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 он начал служить в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана и прослужил год. Также он работал в Федерации футбола республики.

Назарбаев-младший серьезно увлекался футболом, занимался профессионально. Айсултан принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Он пробовал играть в британском "Портсмуте".

Год назад Лондонский суд приговорил Назарбаева-младшего к условному сроку и принудительному лечению от наркозависимости, после того как он вломился в чужую квартиру. При задержании мужчина пытался покончить с собой и укусил полицейского.

В этом феврале Айсултан Назарбаев в Facebook обвинил власти Казахстана в незаконных газовых сделках на сотни миллионов долларов. Выгоду от них якобы получал его дед. Также внук Назарбаева рассказал о том, как мать более года продержала его в российской психиатрической клинике и что он на самом деле сын Нурсултана Назарбаева.

Тогда министр информации республики Абаев заявил, что эти слова написаны под давлением "определенных людей", которые хотят дискредитировать "лидера нации", и напомнил о наркозависимости Айсултана.

В этом году в середине февраля молодой человек попросил политического убежища в Великобритании, но вскоре он вернулся в Казахстан, - сообщает радиостанция BFM.

ИЧ

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