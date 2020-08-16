Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева

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16 августа 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

По предварительным данным, причиной смерти внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева стала остановка сердца. Мужчина не дожил до своего 30-летия 10 дней, - сообщает kp.ru.

Сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в ночь с 15 на 16 июля в Лондоне. По некоторым данным, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года. Его мать - Дариги Назарбаева , отец - Рахат Алиев - известный казахстанский политик, бизнесмен и дипломат. В свое время он бежал из Казахстана в Австрию.

Внук Назарбаева учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, потом родители устроили его в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии.

В 2010 году молодой человек окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 он начал служить в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана и прослужил год. Также он работал в Федерации футбола республики.

Назарбаев-младший серьезно увлекался футболом, занимался профессионально. Айсултан принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Он пробовал играть в британском "Портсмуте".

Год назад Лондонский суд приговорил Назарбаева-младшего к условному сроку и принудительному лечению от наркозависимости, после того как он вломился в чужую квартиру. При задержании мужчина пытался покончить с собой и укусил полицейского.

В этом феврале Айсултан Назарбаев в Facebook обвинил власти Казахстана в незаконных газовых сделках на сотни миллионов долларов. Выгоду от них якобы получал его дед. Также внук Назарбаева рассказал о том, как мать более года продержала его в российской психиатрической клинике и что он на самом деле сын Нурсултана Назарбаева.

Тогда министр информации республики Абаев заявил, что эти слова написаны под давлением "определенных людей", которые хотят дискредитировать "лидера нации", и напомнил о наркозависимости Айсултана.

В этом году в середине февраля молодой человек попросил политического убежища в Великобритании, но вскоре он вернулся в Казахстан, - сообщает радиостанция BFM.