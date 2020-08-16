В Красноярске родила 14-летняя школьница, рассказавшая, что забеременела от 10-летнего мальчика

Школьница из Железногорска, забеременевшая в 13 лет и назвавшая отцом своего будущего ребенка 10-летнего друга, сегодня родила девочку. Роды у несовершеннолетней, которой исполнилось 14 лет, принимали в перинатальном центре Красноярска. Малышка появилась на свет в 10 часов. Юная мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.
О рождении дочки Дарья Суднишникова из Железногорска написала у себя в Инстаграме.
История о беременности школьницы получила большой резонанс в СМИ в январе. Семья Даши решила оставить ребёнка. Следователи проводили проверку после того, как девочка назвала 10-летнего школьника будущим отцом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».
Но после девочка призналась журналистам «Комсомольской правды», что отец ребенка – 15-летний подросток из ее компании, он учится с ней в одной школе.
Подростка задержали и отправили под домашний арест. Он признал вину, раскаялся. Но потом от своих слов отказался.