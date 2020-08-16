В Красноярске родила 14-летняя школьница, рассказавшая, что забеременела от 10-летнего мальчика

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

новорожденный с матерью, фото: pixabay.com

Школьница из Железногорска, забеременевшая в 13 лет и назвавшая отцом своего будущего ребенка 10-летнего друга, сегодня родила девочку. Роды у несовершеннолетней, которой исполнилось 14 лет, принимали в перинатальном центре Красноярска. Малышка появилась на свет в 10 часов. Юная мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.

О рождении дочки Дарья Суднишникова из Железногорска написала у себя в Инстаграме.

История о беременности школьницы получила большой резонанс в СМИ в январе. Семья Даши решила оставить ребёнка. Следователи проводили проверку после того, как девочка назвала 10-летнего школьника будущим отцом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».

Но после девочка призналась журналистам «Комсомольской правды», что отец ребенка – 15-летний подросток из ее компании, он учится с ней в одной школе.

Подростка задержали и отправили под домашний арест. Он признал вину, раскаялся. Но потом от своих слов отказался.