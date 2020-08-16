Рынок подержанных автомобилей стремительно увеличивается в России

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Рынок подержанных автомобилей в нашей стране стремительно увеличивается согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 560,6 тыс. единиц.

Это на 13,8% больше, чем год назад. Развитие интерактивных сервисов и офлайн услуг по подбору автомобилей сокращают риск мошенничества при покупке транспортного средства и позволяют определить подлинную историю обслуживания. Многие автолюбители предпочитают покупать транспорт с пробегом у официальных дилеров, так как это гарантия юридической чистоты и исправного технического состояния. В этом материале мы попробуем разобраться насколько можно доверять официальному дилеру при покупке дорогостоящего средства передвижения и будет ли радость от приобретения.

История началась в 2017 году, когда Александр Ионов решил купить себе BMW 740li с пробегом. Он изучил все варианты и пришёл к выводу, что купит подержанную машину у официального дилера BMW в России компании «Автоdom». Преимущество такой покупки — это техническая проверка автомобиля на станции обслуживания и юридическая чистота сделки. Тем более компания «Автоdom» является первым в России дилером марки BMW, следовательно имеет отличную репутацию. Но спустя несколько лет при продаже машины возникли серьезные проблемы. Потенциальные покупатели решили проверить автомобиль на предмет аварий и ремонтов через общедоступный сервис Avtodatex, прежде чем совершать дорогостоящую покупку, благо этот процесс не занимает много времени. Итог всех поразил! Александр пытался продать машину, на которой производилась замена практически всех съемных элементов кузова, от фар и капота до дверей. То есть, «Автоdom» продал транспортное средство, где производились существенные кузовные работы. В рамках урегулирования в адрес дилера была направлена претензия, на которую ответили отказом и «выразили сожаление», несмотря на потерю товарной стоимости и пункты договора, указывающие на прозрачность технического состояния.

Пользователи социальных сетей и юристы поддержали желание Александра идти в суд для восстановления справедливости и защиты законных интересов потребителей, так как похожая ситуация может повториться с каждым и не всегда люди хотят идти в суды отстаивая свои гражданские права.