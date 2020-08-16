Поклонская хочет найти 55 миллионов рублей, которые «растворились в воздухе» Симферополя
16 августа 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
В Крыму какие-то двуногие животные обделили бездомных братьев наших меньших. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская раскритиковала состояние приюта для домашних животных в Симферополе, на обустройство которого было выделено 55 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент «Вести Крым».
«Я приехала посмотреть — куда эти 55 миллионов у нас растворились в воздухе в Симферополе. Разруха полная. Здесь должна была быть ветеринарная клиника, пищеблок. Мало того, электроэнергию отключили давным-давно, за долги. Вольеры уже рушатся. У меня огромное желание провести большое мероприятие с привлечением всех правоохранительных органов, для того, чтобы найти эти 55 миллионов рублей», — сказала Наталья Поклонская.
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