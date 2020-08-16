Smart School Pro выведет хабаровские детсады на новый уровень

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16 августа 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Новая образовательная платформа начнет тестироваться в Хабаровском крае в ближайшее время. Smart School Pro предназначена специально для детских садов.

С помощью новой платформы родители смогут узнавать расписание дня в дошкольном учреждении, следить за меню и получать диагностику физического и психологического состояния ребенка.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, Smart School Pro предоставит для руководителей удобные инструменты для поддержки и реализации всех бизнес-процессов и повышения уровня квалификации сотрудников. Кроме того, для методистов платформа будет представлена как встроенный конструктор занятий. Родители же будут получать информацию о развитии детей в режиме «одного окна».

«Пилотная» платформа будет внедрена в 12 детсадов краевого центра, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского, Совгаванского и Хабаровского районов.

В конце текущего года предполагается создание Центра поддержки и консультирования пользователей платформы.

Напомним, что стартовал проект еще в 2017 году. Его уже успели опробовать в детсадах Тамбовской области, Он реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив.