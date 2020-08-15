«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» - 1:0

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу 15 августа состоялась встреча 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Арбитр поединка Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив» начал сезон с победы над «Рубином» со счетом 2:0. Таким образом «Локомотив» продлил свою беспроигрышную серию в Тинькофф РПЛ до 12 матчей (7 побед, 5 ничьих). Под руководством Марко Николича «Локомотив» потерпел всего 1 поражение, уступив в Суперкубке «Зениту» (1:2). Отметим, что на своем поле команда не проиграла в 8 из 9 личных встреч в Премьер-лиге (6 побед, 2 ничьи).

«Краснодар» в первом туре уверенно обыграл «Уфу» со счетом 3:0. Для тренера краснодарцев Мурада Мусаева эта победа стала 35-й в матчах Премьер-лиги. Отметим, что под его руководством в чемпионате России «Краснодар» не проиграл в 80,6% встреч. Команда не уступила в 4 из 5 последних матчей в Тинькофф РПЛ (3 победы, 1 ничья).

Игра началась позиционными атаками, много поперечных передач не завершаются ключевой передачей для нанесения удара по воротам. «Краснодар» на первых минутах выглядит предпочтительнее москвичей. «Локо» допускает много ошибок в передаче мяча. Арбитр смотрит VAR на предмет пенальти, но арбитр посмотрел момент на ТВ и не увидел нарушения. Игроки "Краснодара" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль, хозяева пока играют вторым номером и не идут в высокий прессинг. Много позиционной игры и мало обострений. Постепенно команды стали прибавлять в скорости и прессинге. Алексей Миранчук с угла штрафной наносит удар в дальний угол, и Сафонов в падении переводит мяч в сторону от каркаса. Смолов сыграл на Крыховяка на линии штрафной, который пробил в дальний угол и Сафонов снова в падении переводит сферу в сторону углового флага! У «Локо» заработали крайние бровки латералей. Игроки "Краснодара" теперь взяли игровой снаряд и уже на протяжении несколько минут держат мяч в центре поля. Небольшая пауза в матче, игроки "Локомотива" отошли к своей штрафной и продолжают там перекатывать сферу. Вандерсон с правого фланга прострелил на линию вратарской, откуда Берг просто не попал по мячу и после этого со всей силы пнул по штанге!

На 44 мин. Алексей Миранчук открывает счет — 1:0: Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в штрафную, Миранчук вытянутой ногой технично остановил мяч, словно из-за своей спины, оказался перед воротами "Краснодара" и послал мяч в дальний угол! На этом первый тайм завершился, команды ушли на перерыв.

Во 2-м тайме Рыбчинский вышел один на один с голкипером «быков», но переиграть Сафонова не удалось. «Локо» жестко прессингует, перекрывая все подходы к своим воротам. Мало движения у «Краснодара», плохо стали открываться партнеры. Гости стали часто пропускать игроков нападения «Локо»в штрафную. А вот игроки "Краснодара" стали реже доходить до штрафной Гилерме, походу силы кончаются и надо бы освежить игру новыми игроками. Рыбчинский вошёл в штрафную с правого фланга, покатил мяч в центр, где Смолов обыграл одного, пробил по центру ворот и Сафонов на выходе отражает снаряд. Игра перешла под контроль «Локомотива», как только появилось движение, стали открываться свободные зоны. Защитники "Краснодара" снова только перекатывают игровой снаряд около центрального круга. Мурило сыграл вперёд в направлении Крыховяка, Сафонов выбежал далеко за пределы штрафной и в прыжке пролетел мимо мяча и полузащитника "Локомотива", после чего Крыховяку пришлось уходить в угловой флаг, и за это время Сафонов успел вернуться в ворота. Снова защитники "быков" отошли к своей штрафной площади, где и перекатывают игровой снаряд. Интересно, что произошло в перерыве в раздевалки, что у игроков "Краснодара" так разладилась игра впереди. Звучит финальный свисток арбитра. «Локомотив» одержал трудную победу и набрал 6 очков в турнирной таблице.