Бизнес и чиновники против народа. В Башкирии ЧОПовцы содовой компании разгромили лагерь защитников Куштау
15 августа 2020, 13:11[ «Аргументы Недели» ]
Это противостояние длится уже не первый месяц. Гора Куштау входит в список Всемирного географического наследия. Власти Башкирии разрешили коммерческой компании добычу на ней соды, что приведет к ее полному уничтожению. Активисты разбили у подножья лагерь и не дают строительной технике начать работы.
Люди встали на защиту своей земли, но бизнес и власть их не хотят слышать. И сегодня они предпочли решить конфликт силовым путем.
Очевидцы говорят, что подосланные бойцы содовой компании стреляли из травматического оружия в воздух, на место пригнали спецтехнику. Полиция этому не препятствовала - 25 защитников лагеря отвезли в местное РУВД.
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