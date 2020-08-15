Бизнес и чиновники против народа. В Башкирии ЧОПовцы содовой компании разгромили лагерь защитников Куштау

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Это противостояние длится уже не первый месяц. Гора Куштау входит в список Всемирного географического наследия. Власти Башкирии разрешили коммерческой компании добычу на ней соды, что приведет к ее полному уничтожению. Активисты разбили у подножья лагерь и не дают строительной технике начать работы.

Люди встали на защиту своей земли, но бизнес и власть их не хотят слышать. И сегодня они предпочли решить конфликт силовым путем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ''Культурный город'' Н.Челны (@kulturachelny) 15 Авг 2020 в 2:50 PDT

Очевидцы говорят, что подосланные бойцы содовой компании стреляли из травматического оружия в воздух, на место пригнали спецтехнику. Полиция этому не препятствовала - 25 защитников лагеря отвезли в местное РУВД.