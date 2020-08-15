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Бизнес и чиновники против народа. В Башкирии ЧОПовцы содовой компании разгромили лагерь защитников Куштау

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнес и чиновники против народа. В Башкирии ЧОПовцы содовой компании разгромили лагерь защитников Куштау
Фото: соцсети

Это противостояние длится уже не первый месяц. Гора Куштау входит в список Всемирного географического наследия. Власти Башкирии разрешили коммерческой компании добычу на ней соды, что приведет к ее полному уничтожению. Активисты разбили у подножья лагерь и не дают строительной технике начать работы. 

Люди встали на защиту своей земли,  но бизнес и власть их не хотят слышать. И сегодня они предпочли решить конфликт силовым путем.

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Публикация от ''Культурный город'' Н.Челны (@kulturachelny)

Очевидцы говорят, что подосланные бойцы содовой компании стреляли из травматического оружия в воздух, на место пригнали спецтехнику. Полиция этому не препятствовала - 25 защитников лагеря отвезли в местное РУВД. 

БИ
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