«Информационная блокада» Фургала закончилась

15 августа 2020, 14:27[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО «Лефортово», наконец начал получать письма и телеграммы. Ранее всю корреспонденцию, адресованную Фургалу, изымал следователь, не позволяя также и арестованному писать своим родственникам.
Об «информационной блокаде» Сергея Фургала рассказала Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Теперь ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что «блокаду» удалось прорвать журналистам.
- Он постоянно говорил, что очень благодарен людям за поддержку, которую ему оказывают, за письма, которые он начал получать. Фургал также рассказал, что особенно приятно получать открытки с видом Хабаровского края, - отметил Мельников, добавив, что экс-губернатору также удалось уже ответить на несколько писем.
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