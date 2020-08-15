«Информационная блокада» Фургала закончилась

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15 августа 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО «Лефортово», наконец начал получать письма и телеграммы. Ранее всю корреспонденцию, адресованную Фургалу, изымал следователь, не позволяя также и арестованному писать своим родственникам.

Об «информационной блокаде» Сергея Фургала рассказала Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Теперь ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что «блокаду» удалось прорвать журналистам.

- Он постоянно говорил, что очень благодарен людям за поддержку, которую ему оказывают, за письма, которые он начал получать. Фургал также рассказал, что особенно приятно получать открытки с видом Хабаровского края, - отметил Мельников, добавив, что экс-губернатору также удалось уже ответить на несколько писем.