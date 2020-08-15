День 36-й: тысячи хабарвочан вновь вышли в поддержку Фургала

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15 августа 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ставшее уже традиционным субботнее многочисленное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала состоялось в Хабаровске. Очередной несогласованный митинг сегодня собрал вновь тысячи людей.

15 августа – 36-й день протестов в краевой столице. Они проходят ежедневно с 11 июля. В крае протесты начались раньше – Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре начали протестовать практически сразу после того, как Фургал была задержан и отправлен в Москву, 9 июля. В регионе с тер пор не отмечено ни дня молчания. Разве что на день ВДВ, из уважения к десантникам митингующие не вышли на улицы днем однако позже, вечером, они прошли маршем уже вместе с самими ВДВшниками, проявившими с ними солидарность.

Сегодня очередная несогласованная акция началась в 12:00 – горожане пришли к площади Ленина, где находится здание краевого правительства, оттуда двинулись по главным хабаровским улицам. Среди лозунгов вновь «Я, мы - Сергей Фургал!», «Фургал – наш выбор!», «Нас будет больше» и «Пока мы едины, мы непобедимы». Кроме того, хабаровчане выражали поддержку гражданам Белоруссии, выступая против ущемления их свобод и беспредела, творимого белорусскими силовиками.

По разным оценкам, в хабаровском митинге приняли участие 10-15 тысяч человек.

Напомним, что Сергея Фургала задержали и арестовали по подозрению в организации убийств в 2004-2005 годах.