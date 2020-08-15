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В Хабаровске новые акции протеста - за свободу Фургала и в поддержку народа Беларуси

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске новые акции протеста - за свободу Фургала и в поддержку народа Беларуси
Фото: соцсети

Жители Хабаровска шестую субботу подряд выходят на акции протеста. Несогласованный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала обогатился новыми лозунгами - участники акции проявляли солидарность с народом Белоруссии.

Город, которого не существует для федеральных российских СМИ сегодня по примеру Белоруссии объявил о начале рабочих забастовок.

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Публикация от grad201 (@grad_life27)

БИ

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