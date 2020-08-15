За установку каких багажников могут штрафовать в России

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15 августа 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: машина, pixabay.com

Эксперт «Российской газеты» прокомментировал появившеюся в СМИ информацию о штрафах за «неправильные багажники» на автомобили. По его словам, автор сообщения ссылается на требования, неизвестные даже сотрудникам ГИБДД.

В материале говорится, что якобы в 2020 году вступили в силу «требования Технического регламента таможенного союза в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях. Установка нештатного фаркопа, изменение фар, а также монтаж самодельного багажника теперь не допускаются». Однако никакие изменения в техрегламент в 2020 г. силу не вступали. Отмечается, что последний пакет поправок был принят 2018 г., а следующие находятся на стадии обсуждения.

При этом эксперт подчеркнул, что багажники не попадают под регулирование, а это значит, если на автомобиле есть штатные места для его крепления, и он установлен именно на них, то никаких претензий не будет. Кроме того, если машина оборудована рейлингами, то на них можно крепить подходящие по размеру рейки, и устанавливать на них необходимое оборудование.

Эксперт напоминает, что кустарно изготовленные багажники запрещены. За данное нарушение может последовать более серьезное наказание, чем взимание штрафа, например, временное прекращение регистрации транспортного средства, пояснил он.