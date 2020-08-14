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Под Смоленском археологи обнаружили могильник, который датируется бронзовым веком

, 23:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Под Смоленском археологи обнаружили могильник, который датируется бронзовым веком
фото:pixabey

Археологи под Смоленском обнаружили могильник, который датируется бронзовым веком.Найденные объекты на десять тысяч лет старше всех, когда-либо обнаруженных в этом археологическом комплексе.

Если предположение подтвердится, это может в корне поменять представление о развитии поселений в этом районе.

ЕСт

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