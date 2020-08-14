Игорь Николаев замечательно проводит время в Юрмале

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14 августа 2020, 23:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Балтийское солнце и море имеют свойство манить людей. И российские звезды с семьями облюбовали Рижское взморье. И даже коронавирус не пугает! А почему он должен пугать? Люди счастливы, отдохнувшие, загорелые. Семья артиста Игоря Николаева подтверждает это.

Если уж быть совсем откровенным, то Игорь Николаев не только наслаждается прекрасной погодой и ласковым морем, но и выступил на частной вечеринке в Юрмале. Говорят, там выступала и Лайма Вайкуле, и известный латвийский музыкант Антон Дудко. На вечеринке Игорь Николаев спел несколько своих хитов, а потом отдыхал с супругой и дочкой. Так и должно быть! Красивая пара с малышкой всегда вместе!

Чета Игорь и Юлия не скрывают, что им нравится Юрмала: ласковое и теплое море всегда манило семью. В Юрмале артиста с супругой и доченькой Вероникой очень любят. И постоянно куда-то приглашают: например, недавно звездных супругов зазывали в армянский ресторан в Юрмале. А вот пошли они или нет – нас не касается!