Как пройдет Единый День голосования в Челябинской области

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14 августа 2020, 23:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обратился к главам регионов с просьбой обеспечить безопасность и общественный порядок на грядущих выборах.

Напомним, Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года. В УрФО состоится 476 избирательных кампаний. Подготовку к выборам обсудили на совещании по вопросам законности в ходе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления 14 августа в Челябинске.

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов отметил, что особое внимание заслуживают выборы в ЗСО Курганской, Челябинской обл, Ямало-Ненецкого АО, на выборы региональных депутатов Свердловской и Тюменской областях.

Он попросил глав регионов использовать опыт, накопленный при проведении голосования по поправкам в Конституцию, при организации выборов в сентябре этого года. Необходимо сделать акцент на мерах эпидемиологической безопасности на избирательных участках, ведь возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом.

«Не менее важно обеспечить общественный порядок, антитеррористическую защищенность граждан. Все избирательные участки должны быть оснащены стационарными или мобильными металлодетекторами, проверены на противопожарную безопасность», — подчеркнул он.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил, что в Единый день голосования будет обеспечен высокий уровень безопасности всех участников процесса.

«Ровно те же подходы, те же принципы в части средств индивидуальной защиты, сохранение требований социального дистанцирования, бесконтактная термометрия, естественно, дезинфекция всех помещений, начиная с досрочного голосования», — приводит слова Алексея Текслера «Южноуральская панорама».

Напомним, 13 сентября, в Челябинской области пройдут 272 избирательные кампании. Это выборы в региональный парламент, местные выборы в муниципальных районах.