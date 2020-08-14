Глава МИД Латвии: Мы договорились, что начинаем процесс подготовки санкций
14 августа 2020, 22:57[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Беларуси.
Санкции введут против «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека» в республике. «Черный список» будет составлен.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич рассказал, что проходило в формате видеоконференции: конкретное решение не было принято.
«Мы договорились, что будет начат процесс подготовки санкций. С учетом формата заседания. Сегодня мы не могли назвать конкретные имена и фамилии, потому что есть свой юридический порядок. Дискуссия по этому вопросу продолжится 24 августа на очной неформальной встрече в Берлине».
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