В Щелково врачи спасли девочку с иммуной патологией

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14 августа 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото:pixabey

В Щелково поступила беременная пациентка, при обследовании которой врачи выявили у плода иммунную водянку - смертельно опасное заболевание, обусловленное резус-несовместимостью крови матери и ребенка. Они провели экстренное кесарево сечение. В результате девочка родилась на 30-й неделе, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Главврач Андрей Пастарнак рассказал, что более двух месяцев специалисты боролись за жизнь малышки. "Порядка двух часов команда специалистов стабилизировала состояние ребенка, после чего было принято решение транспортировать малышку в реанимацию. И потянулись долгие дни, недели, месяцы реанимационной помощи",- рассказал врач.