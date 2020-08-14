Южноуральские младшеклассники будут получать бесплатное питание в школах
14 августа 2020, 21:41[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
С 1 сентября 2020 года во всех школах Челябинской области будет организовано бесплатное горячее питание, для учеников начальной школы оно будет бесплатным. Алексей Текслер выделил на оборудование столовых учебных заведений более 300 миллионов рублей.
Сегодня, 14 августа, хорошую организацию питания отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
«Губернатором предприняты беспрецедентные меры и все дети Челябинской области будут получать горячее питание в школах, —сказал Николай Цуканов. — Это, безусловная, качественная поддержка семей, особенно, в такой непростой экономической ситуации. Хочу выразить слова благодарности и всем коллегам губернатора, которые эту работу выполнили».
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