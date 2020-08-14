Вован и Лексус разыграли экс-премьера Латвии

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14 августа 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), фото соцсети

В распоряжение латвийских СМИ попал разговор российских пранкеров Вована и Лексуса с экс-премьером Латвии Марисом Кучинским. Они позвонили политику от имени президента Беларуси Александра Лукашенко.

Г-н Кучинскис, видимо, не ожидал звонка от Александра Лукашенко. Экс-премьер Латвии сперва немного «тормозил»: только слушал и иногда вставлял свое «Да». Что касается президента Беларуси, то Лукашенко сразу перешел к главному: «Привет. Извини, вчера не позвонил. Поздно уже было. Скажу, что это противоречит моим принципам – я не буду открывать никакую стрельбу! Какие настроения сейчас в Латвии?»

Экс-премьер сперва не мог поверить, что ему звонит Лукашенко и с сомнением отвечает: «Мы знаем только то, что пишут».

Постепенно разговор набирает обороты: г-н Кучинскис начинает интересоваться тем, что дальше будет: «Какой прогноз у вас? Мирно или продолжится?» «Лукашенко» отвечает: «Я их предупредил. Для вас позор, если вы не вернете своего президента!»

Далее, ненастоящий президент Беларуси настойчиво приглашает экс-премьера Латвии с семьей в гости. Г-н Кучинскис мягко отказывается: «У меня отпуск. Я на пляже в Вентспилсе». Но настойчивость «Лукашенко» сломила латвийское упорство экс-премьера: «Спасибо, спасибо. Я смогу приехать только как частное лицо».

Но, когда «помощник Лукашенко» предложил приехать в Беларусь, на «собрание бывших лидеров советских республик, чтобы обновить Советский Союз», то экс-премьер «впал в ступор»: «Это есть шутка. Это несерьезно. Нас все устраивает. Вы – прекрасная страна. Держитесь».