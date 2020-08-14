Власти Челябинска объявили аукцион на закупку низкопольных автобусов

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14 августа 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На покупку 34 новых комфортных автобусов планируется потратить около 400 миллионов рублей.

Информация о предстоящем аукционе уже опубликована сайте госзакупок.

25 автобусов будут работать на сжатом природном газе, 9 машин — на сжиженном газе. Машины из первой партии будут оснащены автоматической коробкой передач, у них будет низкое раположение пола, вспомогательное посадочное устройство для посадки-высадки пассажиров с детскими колясками и пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата в виде выдвижной или откидной рампы. Вместимость одного автобуса — 30 человек. Вся техника будет новая — год выпуска 2020.

Планируется, что первые автобусы появятся в городе осенью, первые торги назначены на 24 августа.