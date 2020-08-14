Челябинский минздрав получил 12 новых машин скорой помощи

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14 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

14 августа в Челябинске состоялась передача машин скорой помощи региональному министерству здравоохранения. Автопарк пополнился сразу на 2 реанимобиля и 10 стандартных машин.

Такой подарок Челябинской области сделала русская медная компания. В церемонии приняли участие председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина, супруга губернатора региона Ирина Текслер и первый замглавы области Ирина Гехт. Все машины, выполненные на базе Ford Transit, уже закреплены по различным медицинским учреждениям. Ими будет пополнен парк машин в районах области и ряде городов. Стоимость автомобилей составила около 57 миллионов рублей. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Татьяна Алтушкина заявила по этому поводу: «Персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надежности и оснащения зависит качество медицинской помощи. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает в работе».