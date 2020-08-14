Горячий ТОП региональных новостей: в Крыму туристы из Твери застряли на горе

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Е.Стеклова ]

фото: pixabey

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: нападение на полицейского в Новосибирской области, пожар в Калининградской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Крыму туристы из Твери застряли на горе. Туристы из Твери поднялись на склон, но спуститься с него самостоятельно не смогли. К месту происшествия немедленно были направлены четверо спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда, пишет Афанасий-Бизнес с ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Прогноз вулканической активности на Камчатке. Экструзивное извержение вулкана продолжается. Оно сопровождается парогазовой активностью вулкана иногда с выносом небольшого количества пепла. Всю неделю в районе купола вулкана наблюдалась термальная аномалия. Об этом передает Полуостров Камчатка с ссылкой на спутниковые данные KVERT.

Жительница Новосибирской области набросилась на полицейского с кулаками. Пьяная женщина вызывающе вела себя в общественном месте. В ответ на замечание, которое ей сделал участковый полицейский, она ударила его кулаком в грудь, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области женщина во время ссоры убила мужа-альфонса. Кировчанка пояснила, что её муж длительное время вёл себя аморально. Он нигде не работал, жил на её пенсию. При этом постоянно пил, унижал и оскорблял супругу, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области огнем было охвачено пшеничное поле. Пожар, к счастью, был ликвидирован еще до прибытия подразделения пожарной охраны. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, уточняет НИА Калининград.