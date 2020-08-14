Появилась информация о смерти Валентины Легкоступовой

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Источник, имеющий отношение к дальним родственникам певицы, живущим в Крыму, сообщил, что Валентина Легкоступова скончалась. Пока официально это не подтвердили.

Якобы смерть наступила 13 августа поздно ночью.

Напомним, что Валентина Легкоступова была госпитализирована в Москве с травмами, которые она получила при невыясненных обстоятельствах. Вчера утром ситуация с ней ухудшилась настолько, что она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.