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Появилась информация о смерти Валентины Легкоступовой

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Появилась информация о смерти Валентины Легкоступовой
Фото: Global Look Press

Источник, имеющий отношение к дальним родственникам певицы, живущим в Крыму, сообщил, что Валентина Легкоступова скончалась. Пока официально это не подтвердили.

Якобы смерть наступила 13 августа поздно ночью.

Напомним, что Валентина Легкоступова была госпитализирована в Москве с травмами, которые она получила при невыясненных обстоятельствах. Вчера утром ситуация с ней ухудшилась настолько, что она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

РК

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