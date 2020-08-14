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14 августа 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В самом центре Юрмалы в Дубулты появилась скамейка в виде свастики. А владельцы автомобилей устроили флешмоб: на своих транспортных средствах клеят значки с немецким орлом и надписью «Люфтваффе».

В центре Юрмалы появилась скамейка в виде свастики. Балтийское бюро «Аргументы Недели» выяснили, что данная скамейка может вместить до десяти-одиннадцати человек. Наш корреспондент более часа наблюдал за этим «шедевром» и не увидел огромного желания людей присесть на нее и отдохнуть. Люди удивленно смотрели на это «произведение» и спокойненько шагали к другим скамейкам. Что сие значит? Какой смысл имеет эта скамейка в центре Юрмалы? Сложно сказать… Юрмальская дума пока не дает комментарии.

Странный флешмоб появился в Латвии: владельцы транспортных средств наклеивают на свои машины значки с немецким орлом и надписью «Люфтваффе».

Что хотели водители показать этим? Свою принадлежность к «третьему рейху»? Что означает этот знак? Это знак «За наземный бой», который был утвержден в 1942 году Герингом.

Понятно, что данный знак – не просто «птичка». Это знак тех, кто бомбил мирные города и села. Что же выходит? То, что в Латвии «бравые убийцы» нынче в почете? Или это демократия по-латвийски?