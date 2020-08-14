Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о проведении ежегодной акции «Диктант Победы»

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14 августа 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ежегодная акция «Диктант Победы» в 2020 году пройдет 3 сентября. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Ежегодно во всей России проходит масштабная и важная акция в рамках проекта «Историческая память» - «Диктант Победы», региональным координатором которого я являюсь. В этом году его проведут 3 сентября. В этом году для проведения «Диктанта Победы» в Москве будет подготовлено более 130 площадок, хотя в прошлом году их было всего пять. Каждый может выбрать площадку в своем районе. Полный список площадок можно найти на сайте диктантпобеды.рф», - сказал Евгений Герасимов.

Он отметил, что Государственный центральный музей современной истории России традиционно станет центральной площадкой для проведения диктанта в Москве.

«Я вместе с ветеранами, деятелями культуры, студентами, школьниками и коллегами приму участие в этой акции и напишу «Диктант Победы». В этом году участие можно принять и онлайн через приложение «Диктант Победы», пройдя регистрацию. Одна из самых необычных, на мой взгляд, площадок - это «Москвариум». Для участия будут подготовлены лекционные кабинеты, а до и после диктанта можно будет бесплатно погулять по павильону и понаблюдать за морскими обитателями. «Москвариум» - это не просто океанариум, это центр океанографии и морской биологии», - подчеркнул Евгений Герасимов.

Депутат пояснил, что для подготовки к диктанту можно пройти аналогичные тесты, размещенные на сайте.

«Их подготовили эксперты РГГУ, составлявшие задания для «Диктанта Победы». Тесты содержат вопросы о знаковых событиях и личностях Великой Отечественной войны, на знание фильмов, песен и художественных произведений о войне», - добавил Евгений Герасимов.

Депутат Мосгордумы также отметил, что победителей диктанта ждет необычный приз.

«Диктант Победы» пользуется популярностью у россиян, москвичей. Очень радостно, что огромное количество людей интересуются историей Великой Отечественной войны и с большим удовольствием приходят, поддерживают подобные акции. Мы помним и гордимся нашими героями!», - заключил Евгений Герасимов.