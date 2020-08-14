На Кубани 3 млрд рублей направлено на подготовку энергокомплекса к зиме

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14 августа 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Россети Кубань» завершает ремонтную программу 2020 года. На ее реализацию энергокомпания направили три миллиарда рублей. Персонал энергокомпании завершает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года, выполнено 90 процентов работ. Об этом сообщил генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев на селекторном совещании по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме под руководством главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В краевом совещании по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду предприятий ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, которое состоялось 14 августа 2020 года в Краснодаре, приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих предприятий и главы муниципальных образований региона.

В рамках подготовки к отопительному сезону на территории Краснодарского края и Республики Адыгея компания «Россети Кубань» отремонтировала с начала года свыше 10 тысяч км ЛЭП различного класса напряжения, порядка 1,8 тысячи трансформаторных подстанций, расчистили более 1,7 тысячи га просек линий электропередачи.

В филиалах компании до конца 2020 года запанировано провести более 10 тысяч контрольных противоаварийных тренировок. На данный момент уже проведено порядка восьми тысяч тренировок оперативного персонала.

В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1800 человек технического персонала «Россети Кубань» и 711 единиц техники в составе 392 бригад. Обеспечена готовность 106 мобильных резервных источников энергоснабжения.

«Россети Кубань» – крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тысячи квадратных километров с населением более шести миллионов человек.