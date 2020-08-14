Под Прагой восемь вагонов товарного состава сошли с рельсов у железнодорожного перегона

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14 августа 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Недалеко от столицы Чехии восемь вагонов товарного состава сошли с рельсов у железнодорожного перегона. Об аварии сообщил представитель чешской Железнодорожной инспекции Ян Кучера.

Чиновник уточнил, что поезд столкнулся с находящейся на автомобильном переезде легковой машиной, из-за чего вагоны сошли с рельсов и разрушили будку стрелочника. Пострадали два человека — водитель автомобиля и железнодорожный служащий.