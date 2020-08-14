Экс-мэр Риги: Я уважительно отношусь к жителям Беларуси

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Ситуация, которая сложилась сейчас в Беларуси не может не сказаться и на жителях Латвии. Беларусь – ближайший сосед Латвии. Уже нет никакого секрета, что Прибалтика будет принимать у себя жителей Беларуси. Специально для «Аргументы Недели» интервью с экс-мэром Риги Олегом Буровым.

-Олег, многие политики Латвии говорят, что они не ожидали такого сценария после выборов в Беларуси. На ваш взгляд, не может в Беларуси повториться такай сценарий, как на Украине, в Грузии?

-Ситуация, конечно, сложная. Нет, я не считаю, что может быть такой сценарий в Беларуси, как на Украине или в Грузии. В Беларуси нет сейчас альтернативного лидера. Нет. Если мы говорим о Светлане Тихановской, то это не тот лидер для страны. Я понимаю, что она взяла «знамя» своего мужа, который серьезно выступал против Лукашенко, но лидер должен иметь другие качества. Посмотрите, что происходит? Митинги, протесты, люди выходят на улицу, чтобы отстоять свои права, а что дальше? Где лидер? Где лидер оппозиции? Его нет. Мне кажется, что со временем протесты утихнут, но Беларусь не сможет уже жить так, как прежде. Нужны перемены.

-Сегодня, лидеры стран ЕС все чаще думают о санкциях против Беларуси. Как вы относитесь к санкциям?

-Да, я слышал такое мнение и от латвийских политиков. Например, есть предположение не проводить ЧМ -2021 по хоккею, который должен проходить в Риге и Минске. Зачем такие санкции? В чем виноваты люди, спортсмены? Зачем лишать их праздника? Я не считаю, что такие санкции – хороший выход. Беларусь – наш сосед.

-На ваш взгляд, как политика, когда протесты могут прекратиться? Когда люди смогут свободно вздохнуть и улыбнуться?

-Это большая политика. Сложно сказать… Но то, что люди устали от нынешней жизни, ситуации – факт. Я практически каждый год приезжаю в санаторий под Гродно. И я замечаю, как живут люди: зарплаты с каждым годом становятся все меньше, некоторые предприятия работают два-три раза в неделю. Люди на заработки едут в Россию, Польшу, Литву. Понятно, что они не хотят и уже не могут так жить. Люди требуют перемен.

-Нет уже секрета, что очень скоро жители Беларуси поедут в Латвию, чтобы найти работу, устроить свою жизнь. Рига, например, готова принять поток жителей другой страны?

-А почему бы нет? Мне лично нравятся жители Беларуси. Люди очень трудолюбивые, открытые, доброжелательные. Они не держат «камень за пазухой». Разумеется, им найдется всегда работа в Латвии. Более того, Латвия всегда была в хороших отношениях с Беларусью. В Риге есть Белорусская основная школа им. Янки Купалы. Там прекрасные педагоги. Нет никаких проблем для учебы. Для многих желающих переехать в Латвию – важный момент. Где будут учиться их дети? А школа есть. Да, я предусматриваю такой момент, когда жители Беларуси начнут приезжать в Латвию. Что же! Самоуправление непременно поможет им в обустройстве и с работой.

-Благодарю.