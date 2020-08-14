«Люди Белоруссии, зачем вам майдан против любящего вас президента Лукашенко?», к белорусам обратился схиигумен Сергий

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Как мятежный священник, отлученный от церкви и захвативший монастырь, определяет любовь – сказать трудно, но скорее всего по традиционно русскому «Бьет - значит любит». Именно поэтому он решил, что президент Лукашенко просто обожает своих граждан.

Старец обратился с речью: «Люди Белоруссии, зачем вам майдан против любящего вас президента Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы Хазарским каганатом, мировым правительством. Подумайте над моими словами».

«Неужели всю страну можно поставить на дыбы? И считать, что это проплачено, кем-то организовано? Мирный народ вышел на улицы массово, по всей стране... Если они любят своего батьку, разве бы было так? А что творит он сейчас, как избивает и расстреливает всех на своём пути», «Ну да и в Хабаровске всем заплатили, чтобы они уже месяц требовали от Москвы ответа!», «Да выжил он из ума, люди что, должны как бараны были обман с выборами стерпеть. Или это ему заплатили, чтобы он Лукашенко любящим свой народ назвал. Он только власть и любит!», - комментируют слова схиигумена Сергия в сети.