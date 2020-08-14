Что такое абдоминопластика и зачем она нужна

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14 августа 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ведущий пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Мария ЕГОРОВА рассказала «АН» о том, зачем делать абдоминопластику и какие ее виды существуют.

Абдоминопластика, или пластика живота – это оперативное вмешательство с целью восстановления эстетических пропорций живота. Эта операция выполняется посредством иссечения избытков кожи и подкожной жировой клетчатки. Иногда эту операцию совмещают с липосакцией зон живота, боков и спины. Абдоминопластика в сочетании с липосакцией, помимо избавления от избыточной кожи, так же позволяет сформировать красивую талию.

«Считается, что с целью сделать операцию абдоминопластику к медицинским специалистам чаще всего обращаются женщины после родов, но это не совсем так, – говорит Егорова. – Показанием к такой операции может служить и опущение передней брюшной стенки, формирование кожно-жирового фартука, в случае большой потери веса у пациента, либо быстрого и значительного похудения. Так же можно прибегнуть к абдоминопластике при наличие заметных растяжек, растяжении мышц брюшной стенки. С помощью абдоминопластики можно также решить вопрос с устранением диастаза. Подобные изменения можно произвести не только с помощью абдоминопластики, но и благодаря дополнительной манипуляции – ушивание диастаза. То есть, если есть изменения расстояния между прямыми мышцами живота, то иногда на эту зону накладывается сетчатый имплант для дополнительного укрепления области.

Существует два основных вида абдоминопластики – классическая и миниабдоминопластика. Классическая – это значит с переносом пупка. В таком случае вся кожа, которая находится ниже пупка полностью удаляется, а пупок переносится в новое положение. Миниабдоминопластика направлена на устранение избыточной кожи по большей части в нижней зоне живота под пупком. При миниабдоминопластике не производится перенос пупка или он отсекается и переносится чуть-чуть ниже, но с кожей пупочное кольцо контакт не теряет.

Абдоминопластику можно сделать, если вы планируете беременность, но стоит выждать приблизительно полгода после проведенной операции, чтобы полноценно сформировались все рубцы и прошел период реабилитации. Однако нужно понимать, что если у вас в планах стоит рождение ребенка, то сначала стоит решить этот вопрос, а потом делать операцию по абдоминопластике. Потому что никто не застрахован, что после рождения ребенка у вас снова не растянется кожа, а значит вы вернетесь к тому, с чего начинали».