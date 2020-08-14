Зачем мужчины делают пластические операции?

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14 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказал «АН» о том, с каким проблемами к пластическому хирургу чаще всего обращаются мужчины.

За последние несколько лет спрос на пластические операции значительно вырос среди мужчин. Есть мужчины, которые внимательно относятся к себе, следят за своим телом. Пластическая операция для них становится новым этапом в уходе за собой.

«Для некоторых пациентов обращение к пластическим хирургам связано с желанием выглядеть под стать своей красавице возлюбленной, – уверен пластический хирург, – ведь девушкам более свойственно следить за собой, регулярно ходить к косметологам и ухаживать за кожей лица с раннего возраста».

Среди самых популярных пластических операций у мужчин Бадак выделяет четыре:

Facelift является одной из самых популярных пластических операций среди мужчин. Обычно подобную операцию делают пациенты в возрасте, но в отличие от женщин, мужчины хуже переносят операцию именно в психологическом плане. Мужчины более трепетно относятся к своему лицу, тяжелее переживают постоперационный период и стараются тщательно скрыть тот факт, что они сделали какую-либо операцию. Блефоропластика также не уступает в своей популярности среди мужчин. Как верхнюю блефаропластику, так и нижнюю блефаропластику выполняют мужчины разных возрастов. Степень сложности операции зависит от состояния кожи лица и век. Ринопластика занимает, пожалуй, третье место в списке пластических операций среди мужчин. В основном к подобному роду операций обращаются те, кто имел в прошлом травму носа, например, участники боев и поединков. В данном случае ринопластика совмещается с септопластикой, когда есть проблемы с функцией носового дыхания. Липосакция также присутствует в списке мужских пластических операций, хотя такая операция среди мужского пола пользуется меньшим спросом, чем среди женщин. Обычно такую операцию делают те мужчины, кто хочет выточить жировые кубики. Однако на мой взгляд это довольно некрасивая операция, потому что, по сути, убирается подкожный жировой слой и оставляются специальные жировые кубики. Выглядит это все неестественно и достаточно некрасиво.