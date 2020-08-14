Приговор экс-председателю Щербиновского райсуда Александру Турицыну опротестуют

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14 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына Ростовский областной суд в конце июля признал виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере (230 тысяч рублей) и приговорил к 5,5 годам колонии строго режима. Защита подсудимого подала жалобу в Третий апелляционный суд, располагающийся в городе Сочи, опротестовывая приговор. Дата слушаний еще не назначена.

Как мы уже сообщали ранее, Александр Турицын более 30 лет проработал в Щербиновском районе, из которых в суде - 20 лет, считаясь честным и неподкупным судьей. «Бизнесом» никогда не занимался, столь характерных для дня нынешнего богатств не нажил. В 2015 году, после назначения указом президента на должность председателя, его знакомый, называвший себя бывшим силовиком со связями, заявил, что назначение было пролоббировано «сверху» и ему необходимо заплатить за это 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро – так «дешево» оценили подпись президента(!). Турицын, естественно, отказался, причем не придал значения словам «вымогателей» о том, что об этом пожалеет.

Позднее, по версии самого Турицына, «доброжелатели», вероятно, стали копать на него компромат и случайно наткнулись на странное дело полицейских, которых подсудимый по делу, рассматривавшемуся Турицыным, обвинил в фальсификации, после чего следствие и прокуратура неоднократно начинали и прекращали в их отношении доследственную проверку. «Заинтересованность» одного из полицейских в том, чтобы не попасть под статью, вероятно, могла помочь оперативникам склонить его к сотрудничеству. С его помощью 4 февраля были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых Турицыну пытались вручить взятку в размере 300 тысяч рублей. Якобы за эти деньги судья обещал совместно с районным прокурором не возбуждать против полицейского уголовное дело.

Необъяснимый факт: кадры оперативной видеосъемки подтверждают, что Турицын пакет не взял, к купюрам не прикасался, но при этом на руках было обнаружено спецвещество, которым были помечены деньги. Странной также выглядит ситуация с получением разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Турицына: с 21.00 до 24.00 документ успел из СК попасть в УФСБ, а затем получить визу сразу троих судей краевого суда. Интересно и то, что, поначалу квалифицируя дело как попытку мошенничества, следствие спустя время внезапно выяснило, что якобы Турицын ранее уже получал деньги от полицейских в качестве взятки. Однако при этом оно так и не смогло точно установить, когда это произошло. Свидетели неоднократно меняли показания, особенно с учетом того, что в первоначально названный ими период времени судья вообще находился в отпуске.

Несмотря на то, что вердикт вынесен, остаются без ответа серьезные вопросы. Почему по заявлениям федерального судьи о вымогательстве у него взятки и связанных с этим угрозами не последовало процессуальных действий? Почему материалы не исследованы на предмет провокации и фабрикации? Каким образом спецвещество попало на руки Турицына? Почему оперативники УФСБ не довели до конца «оперативный эксперимент»? Почему не проведена проверка показаний «потерпевших», находящихся под угрозой возбуждения уголовных дел по особо тяжким преступлениям?