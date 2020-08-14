Эксперты рассказали о перспективах автомобильного рынка в Челябинске

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14 августа 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По мнению экспертов, южноуральцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей. На пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты отметили, что в первом полугодии 2020 года из-за пандемии на автомобильном рынке был отмечен значительный спад.

По словам председателя Ассоциации Челябинских автомобильных дилеров Александра Рулевского, ситуация стала улучшаться в июле. «Некоторые комплектации автомобилей стали дефицитными. Но в целом, по сравнению с прошлым годом, заметно падение продаж», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что многие заводы до сих пор не работают на полную мощность. Поэтому, до сих пор не ясно, как дилеры будут решать проблему с дефицитом. По словам Александра Рулевского, сейчас наибольшим спросом пользуются «демократичные» комплектации, в которых нет дорогих дополнительных опций.

Руководитель регионального отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй считает, что на автомобильном рынке сложилась непростая ситуация, вполне возможно, что некоторые салоны могут закрыться. Но, скорее всего, дилеры, которые переживают не первый кризис, смогут выстоять.

«У нас в городе была построена инфраструктура, рассчитанная на продажу 150 тысяч автомобилей в год, но в таком количестве автомобили не продаются, так что эта инфраструктура стала обременением для владельцев автомобилей».