События в Беларуси глазами латвийских политиков

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14 августа 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

То, что происходит сейчас в Беларуси похоже на «страшный сон». Именно так многие латвийцы говорят о происходящих событиях. Вчера в Беларуси были задержаны два латвийца. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

МИД Латвии и посольство ЛР в Беларуси, получив данную информацию, быстро и четко «сработали»: задержанные жители Латвии были освобождены. Об этом в социальных сетях рассказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Что происходит сейчас в Беларуси с точки зрения латвийских политиков?

Посол Латвии в Республике Беларусь Эйнар Семенис так охарактеризовал ситуацию: «Силовики применяют неоправданные меры к протестующим, задержаны более 6000 человек, а около 200 пострадавших находятся в больнице. Официально подтверждена гибель двоих протестующих».

По словам г-на Семениса, он не чувствует себя в опасности: днем в городе вполне спокойно, а протесты происходят вечером и ночью. Естественно, сотрудники посольства Латвии в Беларуси внимательно следят за происходящим в стране.

«Еще до выборов велся активный диалог Латвии с Беларусью. 24 июля была встреча двух министров иностранных дел. А буквально день назад глава МИД Латвии г-н Ринкевич разговаривал по телефону с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Г-н Ринкевич призвал коллегу начать диалог с оппозицией и освободить мирных протестующих и журналистов. Латвия, как сосед Беларуси очень обеспокоена и хотела бы, чтобы эта страна была независимой, суверенной, благополучной, демократичной».

Многих латвийцев беспокоит то, стоит ли посещать сейчас своих соседей? Нет ли опасности летать, например, самолетом?

МИД Латвии призвал латвийцев ознакомиться с предупреждением в отношении Беларуси. В связи с ситуацией в стране, после событий 9 августа, МИД призывает латвийцев быть осторожными в общественных местах, где собираются люди, и в вечерние часы воздержаться от нахождения на улицы.

Что касается аэропорт в Минске, то он работает в обычном режиме.

Специально для «Аргументы Недели» комментарии европейского эксперта в области безопасности полетов: «Да, национальный аэропорт «Минск» работает в обычном режиме. А что вы ожидали? То, что власти Беларуси закроют аэропорт и прекратят полеты? Разумеется, нет. Международный аэропорт Беларуси подчиняется законам ИКАО. Если бы… то это повлекло большие проблемы с нарушением международных законов. В данный момент, например, идет подготовка к вылету («Белавиа») в Анталью, Кишинев, Стамбул, Париж, Киев и т.д.»