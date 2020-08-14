«Почему замуж не выходишь?», или как реагировать на бестактные вопросы

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Фото: соцсети

«Когда замуж выйдешь?», «Почему не рожаешь?», «Сколько зарабатываешь», – эти фразы, наверняка, слышала каждая девушка. Психолог Ирина Юдаева рассказала «Аргументам недели», почему люди ведут себя бестактно и как реагировать на неделикатные вопросы.

Причины бестактности

Есть множество причин, почему люди ведут себя нетактично. Давайте разберем основные:

1. Интерес. Есть люди, которым действительно интересно, что означает ваша татуировка, когда женится ваш друг и т.д. Чаще всего это делает близкий круг лиц. Например, девушка не любит обсуждать личную жизнь, но её подруга, которая искренне переживает за неё, может спросить, почему та не выходит замуж. Интересуется не с целью «уколоть», а действительно считает это проявлением заботы.

2. Самоутверждение. Человек хочет подчеркнуть свою значимость. Он знает, что поставит собеседника в неловкое положение. Например, в компании есть девушка, которая не состоит ни с кем в отношениях, и она по этому поводу переживает. Её «подруга», зная это, может при всех спросить: «Почему у тебя до сих пор парня нет? Даже Светка себе нашла».

3. Отсутствие этики и воспитания. К сожалению, в нашем обществе считается нормой «перемывать кости» всем знакомым. Более того, люди ищут, что и кого обсудить, задавая бестактные вопросы. На самом деле, это признак отсутствия нравственности и культуры.

4. Желание обесценить чужие эмоции и переживания. Представьте себе двух подруг, которые расстались со своими молодыми людьми. Одна девушка переживала пару дней и успокоилась. Другая же – неделю не может прийти в себя от разрыва отношений. Первая начинает её успокаивать и говорить: «Ой, ладно тебе. Не бери в голову, нового найдешь». Такими словами девушка обесценивает эмоции подруги. Она считает, если ей было легко в такой ситуации, то и для другого человека это не может стать проблемой.

Чаще всего «обесценщики» – эгоисты. Они всегда стремятся переключить внимание на себя. Если в компании кто-то начнёт делиться своими переживаниями, человек скажет: «Да ерунда какая-то! Вот у меня проблема так проблема».

5. Желание чувствовать себя полезным. Такие люди не решают свои проблемы, не занимаются своей жизнью. Они хотят быть «нужными» для других, поэтому дают бестактные советы, типа: «Почему ты такая худая? Тебе будет лучше набрать вес!».

6. Зависть. В нашем обществе сильно укоренились многие модели воспитания и поведения, оставшиеся ещё с советских времён. Например, «быть как все», «не выделяться». Соответственно, когда кто-либо из окружения человека с подобными установками начинает вести себя иначе или приобретать привычки, которые не соотносятся с поведением большинства, у него включается чувство зависти, потому что он «не может себе этого позволить». Допустим, сотрудник хочет бросить курить, но ему не хватает силы воли, чтобы это сделать. А вот его коллеге удалось отказаться от вредной привычки. «Курильщик» начинает предпринимать действия и манипулировать партнером, чтобы вернуть его в прежнюю модель поведения: «А чего ты теперь не как все?», «С кем мне на перерыв идти? Ты ж не куришь».

7. Отсутствие эмпатии. Если человек никогда не сталкивался с ситуацией, от которой страдает собеседник, он не может поставить себя на его место. Эмпатия гораздо выше у тех, кто сам испытал нечто подобное. Но бывает и такое, что люди действительно сопереживают, но не могут этого выразить. Поэтому используют дежурные фразы: «Не переживай! Все нормально», которые достигают обратного эффекта. Собеседник не ощущает поддержки и сочувствия, только слышит бестактные и неуместные для него фразы.

Как реагировать на бестактные вопросы

Есть несколько способов, выбирайте тот, который больше вам подходит.

• Включите чувство юмора. Сделайте ситуацию комичной, посмейтесь над собой. Например, вам сказали, что вы поправились. Скажите, что купили очень вкусные печенья, и в следующий раз угостите ими обидчика. Главное – не принимайте близко к сердцу то, что вам говорят.

• Отвечайте грубостью на грубость. «Какое твоё дело?», «Что даст тебе эта информация?», «Занимайся своей жизнью», – такими фразами вы поставите человека в неловкое положение, если вас снова спросят, сколько вы зарабатываете.

• Переводите тему или отвечайте вопросом на вопрос. Если вы находитесь в компании, а кто-то начинает задавать вам неудобные вопросы, можете начать общение с другим человеком. Но если собеседник продолжает своё, возьмите его модель поведения. Вы тоже можете спросить, почему он продолжает работать на неинтересной работе, где нашел дешевую одежду и т.д.

• Ведите себя невозмутимо. Подыграйте вашему собеседнику. Отвечайте спокойно на его вопросы. Мало весите? Природа так распорядилась. Всё еще работаете на прежней работе? Ну, кто на кого учился!

Если вам говорят бестактные комплименты, например: «Вы хорошо выглядите для своих лет», вы можете так же отшутиться или перевести тему. Но на всякий случай уточните, что человек имел в виду. Скорее всего, он мог неправильно выразиться.

И напоследок

Как правило, у нетактичных людей нет личных границ, поэтому они лезут в чужие. Обсуждение кого-то – своего рода развлечение и уход от проблем. Разбираться в своей жизни намного сложнее, чем сплетничать.

Бестактные вопросы ни в коем случае не должны вызывать у вас неприятные чувства. Если вы общаетесь с нетактичными людьми и вас задевают их слова, следует сократить общение с обидчиками или вовсе прекратить. Научитесь выстраивать свои личные границы и не принимать всё близко к сердцу.