Совгаванские хирурги провели срочную операцию больному коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пенсионеру из Советской Гавани Хабаровского края пришлось сделать срочную операцию. Диагноз СOVID-19 задачу существенно усложнил, однако местные специалисты успешно справились с задачей.

Операция длилась полтора часа.

- У мужчины 65 лет с двусторонней полисегментарной ковидной пневмонией развился острый приступ желчнокаменной болезни, грозившей серьезными осложнениями, - объяснили в Минздраве региона.

Тем временем, на протяжение недели число больных новой коронавирусной инфекцией в крае сокращается.

В основном среди заболевших пациенты 18-65 лет. Пожилых – старше 65 лет – двадцать, семь детей от трех до 13 лет.

— Среди вновь выявленных пациентов около 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 40 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям, - поделились в ведомстве.

В настоящее время под меднаблюдением состоит порядка 2,4 тысячи человек. Всего в крае было выявлено 8874 случая заболевания ковидом. Скончались 77 пациентов.