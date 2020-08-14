Более 16-ти тысяч школьников станут участниками программы «Моя Россия» 2020

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первая группа школьников 16 августа отправится в познавательное путешествие по Пскову в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

«В этом году в более 16 тысяч детей из 85 регионов смогут посетить уникальные объекты культурного наследия страны. Благодаря таким турам юные участники получат дополнительные и углублённые знания по школьной программе. В уникальные познавательные поездки отправятся победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов», – рассказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Первым путешествием станет поездка по маршруту «Серебряное ожерелье. Псков». Дети побывают в Псковском Кремле, прогуляются по крепостной стене и увидят два новых объекта: Варлаамовскую и Высокую башни. Оттуда школьники смогут полюбоваться прекрасным видом на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – собор Иоанна Предтечи. Затем дети примут участие в познавательной интерактивной игре «Пароль изборской крепости», а также посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Помимо маршрута «Серебряное ожерелье. Псков» в 2020-м году запланированы ещё 7 культурно-просветительских программ. До 30 ноября школьники отправятся в путешествие по 2 основным направлениям: Москва и Санкт-Петербург, а также по дополнительным маршрутам.

Дети смогут пройтись по Красной площади, увидеть шедевры русской живописи в Государственной Третьяковской галерее и узнать о героических подвигах своих предков в Музее Великой Отечественной войны.

В рамках запланированного маршрута «Город - герой Ленинград» школьники смогут узнать об истории северной столицы, оценить красоту центра Санкт-Петербурга и его памятников, посетить достопримечательности, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники проекта увидят великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира. Дети смогут получить яркие впечатления от посещения Эрмитажа и Петергофа.

Также запланирован тур «Серебряное ожерелье. Великий Новгород». Школьники побывают на обзорной экскурсии, увидят Новгородский Кремль, Музей деревянного зодчества «Витославицы» и Юрьев монастырь.

Разработана программа под названием «Императорский маршрут» – это путешествие от Тюмени до Тобольска по памятным местам истории дома Романовых. Дети смогут побывать в местах, которые хранят 300-летнюю историю династии русских царей, которая сделала Россию одной из ведущих мировых держав. Также в маршрут включены посещение интерактивного музея «Россия Моя История», экскурсия в «Дом семьи Николая II» и «Дворец наместника».

Ольга Ярилова также отметила, что культурно-просветительская программа «Моя Россия» имеет колоссальное значение для воспитания подрастающего поколения, способствует развитию чувства гордости за свою страну, историю и культуру.

Участие дает детям возможность увидеть родную страну, понять связь времен и эпох, соединить воедино все, о чем рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии, осознать величие Родины и навсегда запомнить яркие моменты соприкосновения с уникальными культурным наследием. Объекты показа, включенные в маршруты программы «Моя Россия» – это культурный каркас, цивилизационная основа государства, которая хранит уникальный культурный код России.

Справочно: Маршруты программы «Моя Россия» в 2020 году корректируются в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе посещения.